Генсек НАТО выступает в Раде: трансляция

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 31 октября, выступает перед депутатам Верховной Рады.

Перед этим он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, вместе с которым принял участие в заседании Комиссии Украина- НАТО.

В ходе встречи с Зеленским Столтенберг назвал главное условие членства Украины в Альянсе.

Столтенберг забыл "дать слово" Зеленскому

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Источник: korrespondent.net