В Испании самолет и.о. премьера вернулся в аэропорт из-за неисправности

Глава правительства Испании Педро Санчес отменил свой визит в провинцию Мурсия из-за неисправности самолета. Об этом сообщает El Pais в четверг, 31 октября.

Санчес вылетел из Мадрида, однако был вынужден вернуться из соображений безопасности на авиабазе Торрехон де Ардос из-за разгерметизации кабины частного самолета, которым он летел в Мурсии.

Санчес направлялся в муниципалитет Лос-Алькасарес, который серьезно пострадал от непогоды в сентябре.

По словам генерального секретаря Социалистической партии, лидером которой является Санчес, с и.о. премьера все в порядке, и он непременно совершит визит в Мурсии, который пока пришлось отменить.

Напомним, что ранее в Израиле произошло ЧП с самолетом Нетаньяху. Такое регулярно случается в ходе пробных пробегов с самолетами, которые долго простаивали и не использовали тормозную систему.

Также сообщалось, что на Кипре упал тренировочный самолет, есть погибшие. Самолет, принадлежащий организации воздушного спорта, разбился недалеко от аэропорта, в результате чего погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net