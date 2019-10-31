Житель американского штата Мэриленд нахлебался воды из местной реки и оказался парализованным. Об этом сообщает Daily Mail.
Американец Райан Перри выехал покататься на гидроцикле по реке Саскуэханн. Мужчина не удержался и упал в воду.
Он не предал этому значения, пока спустя несколько дней у Перри не началась головная боль, рвота, галлюцинации, дрожь и слабость в нижних конечностях.
Оказалось, что в мозг мужчины попала плотоядная амеба Naegleria fowleri.
Cмотрите фотогалерею: Мужчине в нос попала вода и его парализовало
Вероятно она попала в организм с зараженной водой через нос. Амеба начала поедать мозг американца, что привело к временному параличу.
После многомесячного лечения и мучительных болей мужчина заново учится ходить.
Ранее сообщалось, что в Камбодже туристки умерли после таблеток от рвоты. Также Корреспондент писал о том, что женщина может заниматься сексом с мужем раз в год.
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Источник: korrespondent.net
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