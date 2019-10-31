Лента RSS
Подписаться на ленту
31 октября 2019, четверг, 23:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,29
31. 10. 2019

В Косово в изнасиловании школьницы подозревают учителя и копа

В систематическом сексуальном насилии против 16-летней школьницы в Косово обвиняются шесть человек, среди которых учитель и полицейский. Об этом сообщает ВВС в четверг, 31 октября.

Ранее косовская полиция сообщила об аресте учителя, полицейского и гинеколога, которым сначала выдвинули подозрение в незаконном аборте.

Сейчас задержанные получили новое подозрение - "в совершении преступлений сексуального насилия, злоупотребления своим положением... и побуждении к незаконной беременности".

Согласно отчету правозащитной организации, девушка впервые была изнасилована в 2017 году ее учителем. Ей тогда было 16 лет.

По словам школьницы, когда она сообщила об этом случае в полицию, ее неоднократно насиловал сотрудник, назначенный для расследования этого дела. Когда девушка забеременела, ее заставили сделать аборт. Учитель и полицейский опровергают обвинения.

Этот случай потряс Косово, вызвав массовые демонстрации за права женщин.

Напомним, что ранее в Одессе пенсионер получил срок за изнасилование 13-летней девочки. Пьяный мужчина среди белого дня затащил несовершеннолетнюю жертву в киоск и совершил действия сексуального характера.

Также сообщалось, что в Лисичанске задержали насильника 12-летней девочки. Злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания. Проводится досудебное следствие.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.