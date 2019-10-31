"Исламское государство" подтвердило смерть аль-Багдади

Террористическая организация "Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает в Twitter агентство AFP.
ВУ то же время, ВВС сообщает, что новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.
Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.
По данным СМИ, его останки сбросили в море.
Позже СМИ сообщили, что у ИГИЛ уже появился новый главарь. Им якобы стал Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари.
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Источник: korrespondent.net
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