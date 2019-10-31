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31. 10. 2019

В сети впервые появилось фото художника Banksy

Фотограф Стив Лазаридес, который 11 лет работал агентом анонимного британского художника Бэнкси, опубликовал несколько его фотографий, сообщает CNN.

Фото сделаны со спины. Они появятся в автобиографической книге о нем, которая поступит в продажу в декабре 2019 года.

На "слитых" в сеть фотографиях видно, как мужчина наносит на кирпичные уличные стены изображения через трафарет, что стало изюминкой стиля Бэнкси.

На всех снимках лицо художника скрыли.

Cмотрите фотогалерею: В сети впервые появилось фото художника Banksy

Отмечается, что Лазаридес стал агентом художника после того, как случайно сфотографировал его в 1997 году.

Ранее в сети появился ролик, на котором возможно запечатлен Бэнкси.

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Источник: korrespondent.net
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