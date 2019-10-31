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31. 10. 2019

Разведение сил в Золотом: новые подробности

В рамках разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Идут третьи сутки процесса разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В рамках этих мероприятий 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин на брифинге анонсировал создание мобильных групп для фиксации нарушений со стороны сепаратистов на участках разведение сил на Донбассе.

Напомним, в воскресенье в Нацполиции сообщили, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4. Позже добровольцы заявили, что информация об их разоружении преувеличена.

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Источник: korrespondent.net
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