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31. 10. 2019

Посольство Израиля в Украине возобновляет работу

Посольство Израиля в Украине 1 ноября возобновит работу. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена по решению суда. Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу Посольства на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Напомним, Израиль закрыл дипмиссию в Украине. Закрытие дипломатической миссии связано с решением Минфина Израиля о нарушении договоренностей, подписанных 21 июля 2019 года.

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Источник: korrespondent.net
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