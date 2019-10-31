СБУ установит, кто представлял Крым у президента Чехии

Прокуратура Автономной республики Крым поручила региональному управлению СБУ установить личности представителей так называемой крымскотатарской организации "Къырым бирлигы", совершивших незаконный выезд с полуострова в Чехию. Об этом сообщила пресс-секретарь крымской прокуратуры Екатерина Диденко на своей странице в Facebook в четверг, 31 октября.

"Прокуратура Автономной республики Крым обрабатывает информацию о выезде представителей так называемой крымскотатарской организации "Къырым бирлигы", реализующей политику Кремля, в Чешскую Республику. Дано поручения СБУ в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон) на установление лиц, совершивших незаконный выезд с полуострова Крым в Чешскую Республику", – говорится в сообщении.

Диденко констатировала, что коллаборанты совершили очередную попытку легитимизировать оккупацию Крыма.

"Забыли только рассказать о фактах политических репрессий, многочисленных похищениях, убийствах и преследованиях за религиозные взгляды и общественную деятельность, происходящие в АР Крым", – добавила она.

Накануне СМИ сообщили, что президент Чехии Милош Земан по случаю 101 годовщины создания Чехословакии пригласил на торжественные мероприятия в Праге представителей лояльной к президенту РФ крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" (Крымское единство), и якобы признал Крым частью России. В связи с этим посольство Украины в Чехии выразило решительный протест.

Позже пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек заявил, что Земан не признавал Крым частью России. Он придерживается своей прежней позиции, что Россия незаконно обозначила полуостров своей территорией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net