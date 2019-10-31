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31. 10. 2019

Джонсон назвал "абсолютно последний срок" для Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал вывести страну из состава ЕС до января и установил новый "абсолютно последний" срок выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает The New European в четверг, 31 октября.

"Борис Джонсон пообещал выполнить Brexit до января, как абсолютного конечного срока – в день, когда он в последний раз обязался вывести Великобританию из ЕС", – говорится в сообщении.

Джонсон, который ранее обещал, что Великобритания выйдет из ЕС до конца октября, возложил вину за неудачную попытку выйти из Евросоюза на парламент.

"Просто там слишком много людей, которые сознательно противятся Brexit, которые хотят сорвать его. Это была воля народа. Люди за это проголосовали значительным большинством, а парламент просто сопротивляется их воле", – сказал Джонсон журналистам во время визита в больницу Адденбрука в Кембридже.

Напомним, 28 октября Борис Джонсон официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января 2020 года после того, как парламент не поддержал его соглашение о выходе. Это означает, что Британия не покинет ЕС 31 октября, как неоднократно обещал Джонсон.

В понедельник, 29 октября, Европейский совет формально утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

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Источник: korrespondent.net
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