Лента RSS
Подписаться на ленту
31 октября 2019, четверг, 23:18
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,29
31. 10. 2019

В полиции назвали число добровольцев в Золотом

Из поселка Золотое Луганской области уехала большая часть ветеранов - остались только 10 человек. Об этом рассказал замглавы Национальной полиции Вадим Троян, передает hromadske.

Оставшиеся волонтеры-ветераны, говорит Троян, безоружны - оружие они вывезли в сопровождении полиции.

"Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерскую дело, - пояснил он.

В полиции утверждают, что за последние двое суток в поселке внештатных ситуаций не возникало. Военные, пояснил Троян, выполняют свои задачи, Нацполиция - свои. В Золотом также находится взвод Нацгвардии - вместе с полицией охраняет общественный порядок.

Ранее руководитель киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин на брифинге анонсировал создание мобильных групп для фиксации нарушений со стороны сепаратистов на участках разведение сил на Донбассе.

Напомним, в воскресенье в Нацполиции сообщили, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4. Позже добровольцы заявили, что информация об их разоружении преувеличена.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.