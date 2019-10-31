В Эфиопии во время протестов погибли почти 80 человек

По меньшей мере 78 человек погибли в результате протестов, охвативших на прошлой неделе ряд регионов Эфиопии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра страны Абия Ахмеда в четверг, 31 октября.
По его словам, 409 человек были задержаны из-за беспорядков. В настоящее время власти продолжают вести расследование.
На прошлой неделе в течение трех суток в различных частях Эфиопии возникали волнения, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и подразделениями сил безопасности.
Протестные акции произошли после того, как известный эфиопский политический активист Джавар Мухаммед объявил, что его пребывание в Аддис-Абебе находится под угрозой, а государственные службы безопасности пытаются организовать на него покушение.
Ранее в Эфиопии 25 человек погибли в столкновениях между активистами из народности сидама, которые требуют референдума, и силовиками.
Также сообщалось, что в Эфиопии несколько десятков человек погибли в результате этнических столкновений на западе страны. Жертвами нападения стали представители этнических групп гумуз и шинаша.
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Источник: korrespondent.net
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