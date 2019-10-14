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14. 10. 2019

Более 5 000 поздравлений для автолюбителей. Необычная акция прошла в Беларуси

14 октября более 5 000 владельцев автомобилей Volkswagen по всей Беларуси получили поздравления от бренда и стали обладателями персональных открыток. Поздравление автомобилистов связано с важным событием — празднованием 25-летия Volkswagen в Беларуси.

В ночь с воскресенья на понедельник сотрудники Volkswagen совместно с волонтерами доставили более 5 000 открыток владельцам автомобилей.

На открытках, которые утром владельцы VW обнаружили на лобовом стекле своих машин, был размещен специальный QR-код.

В видео, доступном по коду, директор группы Volkswagen в Беларуси Сергей Самойло лично поздравил автомобилистов: «Этой акцией мы хотели подчеркнуть, что успех Volkswagen – это наш общий праздник, праздник единомышленников. За компанией стоит огромное количество людей: сотрудники, клиенты, партнеры и, конечно, клиенты. 25 лет Volkswagen объединяет белорусских водителей, для которых близка философия надежного немецкого бренда, и тот факт, что в нашей небольшой стране существуют активные тематические клубы – этому подтверждение».

 

 

Для поздравления автовладельцев Volkswagen была разработана специальная серия открыток с особенными «дорожными» пожеланиями. Владелец Golf 3 Евгений, который также получил поздравление от любимого автомобильного бренда, отметил, что такие акции позволяют почувствовать свою причастность к достижениям компании: «Я заметил открытку с утра, когда подошел к машине. Там было написано: “Сегодня вы все успеете! А я – помогу. Ваш Volkswagen”. Принял это как девиз дня, сел за руль и поехал с правильным настроением. Очень приятно было получить такое поздравление: чувствуешь себя не просто автовладельцем, а частью большой и  дружной семьи». 

По словам сотрудников компании, которые на одну ночь стали курьерами и доставили открытки владельцам автомобилей, чаще всего на стоянках жилых домов встречался любимый белорусами Volkswagen Polo. И это не удивительно, ведь на каждые 450 жителей страны приходится по одному автомобилю этой модели. Более того,  в Беларуси  есть  отдельный клуб любителей этого автомобиля - Volkswagen Polo Sedan.

Акция-поздравление прошла во всех областях Беларуси и охватила 8 городов. Помимо 6 областных центров, открытки получили автомобилисты из Полоцка и Новополоцка. Такая география акции выбрана неслучайно — во всех административных центрах, а с июня этого года и в городе Новополоцке, есть дилерские центры Volkswagen.
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