Лента RSS
Подписаться на ленту
14 октября 2019, понедельник, 17:10
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
14. 10. 2019

«Лидское пиво» предложило белорусам создавать новые зимние традиции

«Лидское пиво» предложило в этом году белорусским потребителям две специальные зимние новинки — пряные пиво и квас. Оба напитка продолжают многолетнюю традицию компании по выпуску необычных сортов к началу зимнего сезона, в ритейле они будут доступны до февраля.

Лидский квас «Зімовы» представляет собой натуральный квас брожения, его рецептура была разработана специально к зимнему периоду. Чтобы создать вкусовое ощущение праздника, тепла и уюта, традиционный хлебный квас дополнили экстрактами вишни и корицы, которые придают ему фруктово-пряные нотки. «Зімовы» позиционируется как самостоятельный напиток, но хорошо подойдет к блюдам праздничного и повседневного стола. Как и весь ассортимент Лидского кваса, новинка не содержит консервантов. Также производитель позаботился об удобном формате для потребителей, выпустив новинку в удобной таре 0,5 и 1,5 л.

Кроме «Зімовага» кваса «Лидское пиво» снова порадует беларусов сезонной серией пива – ЛІДСКАЕ «Зімовае». В прошлом году оно было приготовлено с добавлением ноток гвоздики, корицы и можжевельника. Вкус получился одновременно терпкий, пряный и сладковатый, передающий атмосферу зимних праздников. Натуральные добавки гармонично подчеркнули глубину вкуса темного пива. Потребители отмечали это в многочисленных отзывах, поэтому в этом сезоне принято решение вернуть белорусам полюбившийся сорт. 

Пиво содержит 5% алкоголя, имеет богатый тёмный цвет (75 EBC), плотность составляет 12,5%. Этот сорт рекомендуется подавать охлажденным чуть ниже комнатной температуры (+12 +14 °C). В этом сезоне помимо стеклянной бутылки объемом 0,5 л на полках впервые появится и дополнительный формат ПЭТ 1 л.

Дизайн этикетки обеих новинок выполнен в едином стиле. На коричневом фоне расположены силуэты зимних атрибутов: снежинки, сугробы, елка, праздничные украшения. Этикетка кваса дополнена композицией вишни и корицы. Все элементы отсылают к атмосфере новогодних праздников.
Это Интересно
Бизнес новости
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У нас с тобой сегодня первое свидание, куда ты хочешь сходить? Выбирай любое место!
- На МРТ позвоночника.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.