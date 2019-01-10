IFA 2019: расширенная линейка игровых мониторов ULTRAGEAR IPS

На выставке IFA 2019 посетители впервые познакомились с расширенной линейкой игровых мониторов LG Electronics UltraGear с откликом в 1 мс, IPS матрицей и поддержкой NVIDIA G-SYNC, разработанных специально для профессиональных геймеров. Новейшее дополнение к ведущей линейке сверхбыстрых игровых IPS мониторов от LG впервые было представлено в Берлине с 6 по 11 сентября, и уже в четвертом квартале этого года игровые мониторы станут доступны для продажи на ключевых рынках Европы и Северной Америки.

Все мониторы LG UltraGear прошли профессиональную заводскую настройку и обеспечивают захватывающий игровой процесс благодаря невероятному качеству изображения и поразительно быстрому отклику. Новейший IPS монитор LG UltraGear с откликом 1мс GTG (Gray-to-Gray) - модель 27GN750 - может похвастаться самой быстрой частотой обновления в линейке (240 Гц), обеспечивая скорость, необходимую для победы в современных динамичных играх.

Этот 27-дюймовый монитор впечатляет превосходным качеством изображения, которым славятся продвинутые IPS-дисплеи LG. Он создает реалистичные изображения с Full HD разрешением, с насыщенными естественными цветами и стабильной контрастностью при широком угле обзора. Монитор соответствует высоким требованиям профессиональный геймеров, благодаря поддержке HDR10 и плавной визуализации без разрывов и подвисаний изображения, которые обеспечиваются технологиями адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC и Adaptive-Sync.

Монитор LG 27GN750 дополняет существующие модели 38GL950G и 27GL850, которые используют технологию Nano IPS для обеспечения точной цветопередачи и широкой цветовой гаммы, охватывающей 98% цветового пространства DCI-P3. Благодаря отсутствию мерцания, сверхбыстрому времени отклика и высокой частоте обновления 144 Гц (с возможностью разгона до 175 Гц в модели 38GL950G), мониторы LG UltraGear с матрицей Nano IPS обеспечивают максимальное погружение в действие игры. Модель 27GL850 оснащена HDR10 и поддерживает NVIDIA G-SYNC. Модель 38GL950G также поддерживает NVIDIA G-SYNC и оснащена VESA DisplayHDR 400 с сертификатом NVIDIA.

Все три монитора UltraGear оснащены игровыми функциями: режим динамической синхронизации движений, стабилизатор черного и цифровой прицел, предназначенный для повышения точности в играх типа FPS.