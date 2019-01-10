Банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером могилевского марафона

6 октября 2019 года в Могилеве состоится традиционный спортивный праздник - «Мебелаин Марафон». В этом году в забеге примут участие спортсмены из Беларуси, Латвии, Литвы, России и Украины. Индивидуальные соревнования пройдут по трем дистанциям: 42 км 195 м, 10 км и 4 км. Стартует забег в самом центре города – на площади Славы.

В рамках марафона впервые в Беларуси состоится эстафета - любая команда из 4 участников сможет пробежать марафонскую дистанцию (каждый участник – по одному кругу около 10,5 км). Стало известно, что в забеге примут участие команды Ольги Хижинковой, Динары Алимбековой, Василия Шаптебоя, а также представители белорусских компаний и СМИ.

Для самых юных любителей спорта в день марафона пройдет детский забег. В продолжение спортивной части праздника для всех жителей города запланированы различные активации: зоны развлечений, конкурсы с розыгрышами призом, детские забеги, мастер-классы, выступления артистов. Также будет работать зона фудкорта. В завершение праздника на главную сцену выйдет хедлайнер мероприятия – группа NIZKIZ.

Организаторами мероприятия выступают Могилевский областной и городской исполнительные комитеты, Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике, Управление спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета, Белорусская федерация легкой атлетики, ИООО «Мебелаин» . Официальный партнер - банк ВТБ (Беларусь).

Получить подробную информацию, а также пройти онлайн-регистрацию можно на сайте . Запись продлится до 5 октября 2019 года. В течение семи дней после регистрации участник обязан уплатить регистрационный (стартовый) взнос в установленном размере.