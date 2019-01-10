Лента RSS
Подписаться на ленту
01 октября 2019, вторник, 10:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,27
01. 10. 2019

Макей: размещение российской военной базы в Беларуси не имеет смысла

Министр иностранных дел Владимир Макей Источник фото: МИД Беларуси

Сегодня не стоит вопрос о том, размещать военную базу России на территории Беларуси или нет. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью информагентству РБК, текст которого размещен на сайте МИД.

Владимир Макей отметил, что Беларусь никогда не будет принимать какое-то принципиальное решение в отношении размещения военных объектов под влиянием каких-то внешних сил. "Если руководство Беларуси принимает решение, то только лишь исходя из анализа соответствия этого нашим национальным интересам. Это основной принцип", - подчеркнул он.

Министр иностранных дел добавил, что с учетом развития современных технологий нет смысла в таком размещении. "Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе, - отметил Владимир Макей. - И потом, зачем размещать на территории Беларуси дополнительные военные объекты - военно-воздушную базу, о которой шла речь, если сегодня те же самые ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Поэтому нет ни практического, ни политического, ни военного смысла в реализации этого предложения".
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.