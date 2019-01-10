Макей: размещение российской военной базы в Беларуси не имеет смысла

Сегодня не стоит вопрос о том, размещать военную базу России на территории Беларуси или нет. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью информагентству РБК, текст которого размещен на сайте МИД.

Владимир Макей отметил, что Беларусь никогда не будет принимать какое-то принципиальное решение в отношении размещения военных объектов под влиянием каких-то внешних сил. "Если руководство Беларуси принимает решение, то только лишь исходя из анализа соответствия этого нашим национальным интересам. Это основной принцип", - подчеркнул он.

Министр иностранных дел добавил, что с учетом развития современных технологий нет смысла в таком размещении. "Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе, - отметил Владимир Макей. - И потом, зачем размещать на территории Беларуси дополнительные военные объекты - военно-воздушную базу, о которой шла речь, если сегодня те же самые ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Поэтому нет ни практического, ни политического, ни военного смысла в реализации этого предложения".