В Минске открывается Белорусская транспортная неделя

Главная тема недели - развитие национальной транспортно-логистической системы на базе инновационных комплексных решений. Свои технологические решения и услуги в области транспорта и логистики представят отечественные и зарубежные эксперты.

В выставке принимают участие транспортно-логистические и экспедиторские компании, транспортно-логистические центры, производители автотехники, поставщики оборудования для оснащения логистических центров, страховые компании, администрации морских портов и управления железных дорог из СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Кроме индивидуальных стендов компаний в структуре экспозиции будет представлен коллективный стенд Латвии, коллективные стенды Клайпедского порта и портовых компаний, ассоциации БАМАП.

Участники мероприятия прибыли из 11 стран - помимо Беларуси, это Австрия, Армения, Италия, Китай, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина и Швейцария. Международный транспортно-логистический форум будет включать специализированную выставку "Транспорт и логистика", сообщает БелТА.