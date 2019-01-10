Макей: план углубленной интеграции с Россией опасности не несет

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отметил в интервью РБК, что программа углубленной интеграции с Россией никакой опасности не несет.

Глава МИД отметил, что самое главное и незыблемое — сохранение суверенитета Беларуси. "Уже несколько поколений выросло в независимом государстве, и никто не готов положить на алтарь эту независимость. И потом, я вообще не понимаю, как мог бы первый президент страны, создавший независимое государство, пожертвовать этой независимостью, и кем бы он вошел в историю", — подчеркнул он.

Владимир Макей обратил внимание на то, что проект интеграции основан на положениях Договора о создании Союзного государства 1999 года. Он отметил, что "надо сконцентрироваться на экономической проблематике, на углублении торгово-экономического взаимодействия, на согласовании правил, связанных с таможенным законодательством, с сертификацией, стандартизацией и прочее".

По словам главы МИДа, необходимо больше внимания уделять проведению согласованной сельскохозяйственной и промышленной политики. "Никаких политических моментов, связанных с созданием федерации, конфедерации, там нет и не будет. Я еще раз повторяю, что суверенитет для обоих государств — это святое, и Беларусь не намерена жертвовать им в угоду каким-то конъюнктурным соображениям", - заключил он.