Бывший гендиректор Минского завода шестерен приговорен к 7,5 годам колонии

Согласно решению суда Московского района Минска бывший гендиректор Минского завода шестерен приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Гендиректор признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Замгендиректора иностранного предприятия, второй фигурант дела осужден за пособничество во взяточничестве и приговорен к 5 годам колонии усиленного режима.

Гендиректор Минского завода шестерен был задержан в начале года при получении взятки от представителя иностранного предприятия в размере 20 000 евро. Вознаграждение предполагалось за благоприятное решение вопросов по исполнению заводом своих договорных обязательств, связанных с расчетами за поставляемое технологическое оборудование, сообщает БелТА.