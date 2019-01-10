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01. 10. 2019

Бывший гендиректор Минского завода шестерен приговорен к 7,5 годам колонии

Согласно решению суда Московского района Минска бывший гендиректор Минского завода шестерен приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Гендиректор признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Замгендиректора иностранного предприятия, второй фигурант дела осужден за пособничество во взяточничестве и приговорен к 5 годам колонии усиленного режима.

Гендиректор Минского завода шестерен был задержан в начале года при получении взятки от представителя иностранного предприятия в размере 20 000 евро. Вознаграждение предполагалось за благоприятное решение вопросов по исполнению заводом своих договорных обязательств, связанных с расчетами за поставляемое технологическое оборудование, сообщает БелТА.

 
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