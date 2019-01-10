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01. 10. 2019

МТС продолжает уроки интернет-грамотности для школьников

Компания МТС продолжает обучать школьников интернет-грамотности. Очередное занятие для четвероклассников минской школы № 38 провел певец и телеведущий Георгий Колдун. На занятие пришло более сотни ребят.

Задача урока — в доступной игровой форме рассказать ребятам о правилах безопасного поведения в интернете и размещения личной информации, а также культуре общения в соцсетях. Школьникам помогли разобраться, какие опасности их могут подстерегать во Всемирной сети и как избегать провокаций со стороны незнакомых людей.

В конце урока все классы получили сертификаты об окончании курса по безопасному поведению в интернете.

«Мы живем в эпоху цифровых коммуникаций, которые для детей являются не только источником знаний и общения, но также источником рисков. Как правило, дети начинают осваивать интернет без родителей, поэтому очень важно вовремя рассказать о правилах поведения во Всемирной паутине», — отметил ведущий урока интернет-грамотности Георгий Колдун.

Проект «Дети в интернете» — это совместная инициатива мобильного оператора и Министерства образования Беларуси. Его участниками стали уже более 9 тысяч школьников.

 

 
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