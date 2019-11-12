В Беларуси начались продажи никотиновых паучей. Могут ли подушечки без табака заменить сигареты?

Пока в Минске и области массово появляются «Табакерки», компания «Бритиш Американ Тобакко» выводит на рынок новый вид продукции, которая призвана заменить потребление традиционных табачных изделий — никотиновые паучи VELO.

«Пауч» — это никотиносодержащая подушечка, которую размещают под верхней губой. Паучи VELO не содержат табака, никотин попадает в организм через слюну, а в составе маленьких белых подушечек только растительные волокна, никотин, вода и ароматизаторы.

Паучи широко распространены в скандинавских странах, например, в Швеции, Норвегии и Дании, их много потребляют в Швейцарии, Чехии и Австрии.

Появление паучей даёт больше возможностей для потребителей никотина. Так, их можно потреблять в самолёте, метро и других общественных местах, где курение запрещено. Паучи также не оказывают неприятного воздействия на окружающих. В отличие от традиционных сигарет, курение которых сопровождается тлением табака и вдыханием дыма, потребление паучей будет незаметным для окружающих.

«Мы предлагаем альтернативный выбор – продукцию с потенциально сниженным риском для здоровья, — рассказал генеральный директор «Бритиш Американ Тобакко» в Беларуси Темур Гадайбаев. — Учитывая, что становится все больше мест, где запрещено курить табачные изделия и электронные сигареты, никотиновые паучи могут стать для курильщиков «палочкой-выручалочкой».

Паучи VELO производят в шведском городе Мальмё, «Бритиш Американ Тобакко» в данном случае импортер новой продукции. В компании утверждают, что сейчас во всем мире идет трансформация табачной отрасли – производители дают потребителям альтернативу.

Также, как и в случае с традиционными табачными изделиями, потребляя VELO, надо знать меру. Побочные неприятные эффекты возможны и при случайном проглатывании подушечки.

Но в целом, несмотря на содержание никотина, паучи не столь вредны для организма, как сигареты. Это подтверждают многочисленные исследования, проведенные перед запуском производства.

Паучи VELO будут продаваться исключительно совершеннолетним. Сначала они будут доступны только в торговых точках Минска, а в дальнейшем планируется расширение дистрибуции и в областные города. В продаже будут доступны подушечки с тремя вкусами и с разными степенями содержания никотина. Цена одной упаковки из 24 паучей — 9 рублей.