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04. 11. 2019

В Беларуси будет до 15 градусов тепла

В понедельник, 4 ноября, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северо-западной половине, небольшие дожди. Ветер южный умеренный, в отдельных районах порывистый.

По данным Белгидромета, максимальная температура воздуха составит от +11°C на севере до +18 на юге°C.

В Минске будет без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер южный умеренный. Температура воздуха утром +10..+12°C, днем +13..+15°C, вечером +11..+13°C.
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Беларусь
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