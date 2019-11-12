В Куропатах задержали кандидата в депутаты. Он заявляет об избиении

Шесть участников куропатской стражи были задержаны вечером 3 ноября возле ресторана «Поедим поедим». В отделение милиции в Боровлянах были доставлены кандидат в депутаты от БХД Дмитрий Казакевич, а также активисты Валерий Рябцев, Денис и Максим Урбановичи, Илларион Трусов и Виталий Трегубов.

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Поводом для задержания стал конфликт кандидата в депутаты с охраной ресторана, сообщает пресс-служба БХД.

По словам активиста, их всю дорогу до РОВД избивали милиционеры. В результате чего Денис Урбанович был доставлен в больницу. Сняты побои и у самого Дмитрия Казакевича, которого освободили как кандидата в депутаты.

На задержанных составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и неподчинение милиционерам.