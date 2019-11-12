Кочанова: наказание за наркоторговлю должно быть соразмерным

Наказание за наркоторговлю должно быть соразмерным преступлению. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила глава Администрации президента Наталья Кочанова. «Наказание должно быть соразмерным и адекватным преступлению», - подчеркнул она, комментируя итоги совещания у президента.

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По ее словам, «Матери 328» понимают, что их дети совершили преступление, но «все должно быть справедливо, дела должны рассматриваться четко и объективно».

Также Наталья Кочанова согласилась, что иногда можно индивидуально подойти к наказанию. Он отметила, что в кратчайшие сроки соответствующие предложения внесут на рассмотрение главы государства.