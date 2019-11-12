Яндекс.Такси дарит скидки держателям карточек банка ВТБ (Беларусь)

В период с 1 ноября 2019 года по 31 января 2020 года сервис «Яндекс.Такси» проводит акцию для клиентов банка ВТБ (Беларусь).

Для участия в акции необходимо:

- быть новым пользователем приложения «Яндекс.Такси» (скачать приложение Яндекс.Такси (0+) в AppStore или Google Play);

- привязать в приложении сервиса карточки, эмитированные ЗАО Банк ВТБ (Беларусь);

- ввести промокод;

- оплатить поездку карточкой ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

При выполнении условий новым пользователям сервиса будет предоставлена скидка на первые 3 поездки в размере 50% от стоимости поездки (не более 15 рублей суммарно).

Подробнее об акции можно узнать на сайте банка.