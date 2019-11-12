В Микашевичах ребенок упал с восьмого этажа

В Микашевичах (Лунинецкий район) следователи выясняют обстоятельства падения с восьмого этажа малолетнего ребенка. Несчастный случай произошел днем 2 ноября в одной из новостроек. Дети пяти и трех лет играли дома одни. Отец был на работе, а мать вышла в магазин.

Старший из братьев увидел через окно на улице детей. Обулся, оделся и вышел на балкон, где залез на стульчик. Став на него, ребенок вывалился с балкона. Мать заявляет, что балконная дверь была заперта, передает БелТА. Сейчас ребенок находится в реанимации. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby