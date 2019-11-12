Новые арт-объекты из полиэтилена в Минске призваны напомнить горожанам о важных ценностях

Утром 4 ноября вдоль проспекта Независимости – от микрорайона Восток до Площади Победы – появилось несколько необычных скульптур – фигуры взрослых, детей и котов из полиэтилена. Эти арт-объекты установила социальная сеть Одноклассники, чтобы напомнить о том, что важно для каждого человека – о семье, душевной теплоте, искренности, уюте.

У кинотеатра «Октябрь» теперь кого-то ждет парень с букетом роз. В гнезде на газоне (пр-т Независимости, 155) беззаботно спит кот. Дети старательно обвязывают дерево во дворе своим шарфом (пр-т Независимости, 46). Человек бережно снимает котенка с дерева (сквере на улице Толбухина). Все эти простые сюжеты из повседневной жизни обращают внимание прохожих на то, что ценят Одноклассники и что нужно нам всем – радость общения, свобода быть собой, забота друг о друге, искренние эмоции.

Чтобы представить эту идею в современной и актуальной форме, ОК привлекли молодого белорусского художника Андрея Бусела. На создание серии скульптур из полиэтилена его вдохновило творчество известного американского стрит-арт-художника Марка Дженкинса: уже много лет он делает свои работы из использованного пластика и делится своим опытом на вдохновляющих мастер-классах в офлайн- и онлайн-режиме.

«Мы называем Одноклассники первой искренней социальной сетью: пользователи часто собирают вокруг себя круг близких людей, поэтому не стесняются делиться с ними самыми разными эмоциями. Пользователи могут быть самими собой, а технологии нашей соцсети помогают им общаться на расстоянии, находить новых друзей, делиться интересным контентом. Для нас важны простые человеческие ценности, поэтому мы решили перенести их из онлайна в офлайн – в городское уличное пространство. А партнерство с Андреем Буселом позволило сделать прочтение этих ценностей актуальным и современным. В Беларуси ОК пользуются несколько миллионов человек, включая большую аудиторию в Минске, и мы рады вместе с жителями города вспомнить о том, что действительно важно для нас всех», – прокомментировал акцию PR-директор социальной сети Одноклассники Сергей Томилов.

При всей своей внешней невесомости фигуры выглядят весьма реалистичными, почти живыми – и не только потому, что одеты в настоящую одежду или держат в руках настоящие предметы. Душу в них вдыхают сюжеты и настроения – теплые, трогательные, понятные каждому.

Чтобы доброты в городе стало больше, а мусора меньше, при изготовлении скульптур по максимуму использовались уже бывшие в употреблении материалы – все фигуры сделаны из полиэтиленовой пленки и скотча. Выбор не случайный: ведь именно такой – легкой и прозрачной – становится при помощи Одноклассников жизнь тех, кого связывает эта сеть.