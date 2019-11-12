В Беларуси воздух прогреется до 17 градусов

Во вторник, 5 ноября, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +10.. +16°C. В Минске: утром временами дождь (вероятность осадков более 90%), днем местами по городу возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром и днем +11.. +13°C, вечером +8..+10°C.

По данным Белгидромета, 6 ноября погоду в стране обусловят фронтальные системы, которые будут смещаться с Западной Европы; в юго-восточных районах скажется влияние более теплых воздушных масс южного происхождения. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет отмечаться слабый туман. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью составит +5..+12°С, днем температура воздуха будет находиться в пределах от +7°С по северо-западу до +17°С по юго-востоку страны.

7 ноября погоду в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в более прохладной воздушной массе; в северной части страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северной половине республики, пройдут кратковременные дожди, ночью в северных районах возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..+7°С, максимальная днем от +4°С по северу до +12°С по югу страны.