Лента RSS
Подписаться на ленту
05 ноября 2019, вторник, 09:14
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
05. 11. 2019

Средства дорожного сбора пойдут выплату кредитов на МКАД-2

Источник фото: Autogrodno.by

Средства дорожного сбора в 2020 году пойдут на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам на МКАД-2. Об этом говорится в проекте закона о республиканском бюджете на 2020 год, который опубликован на сайте министерства финансов.

смотрите также Длину платных дорог в Беларуси увеличат еще на 62 километра

Также средства от госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к дорожному движению пойдут на строительство, реконструкцию и ремонт республиканских дорог. Кроме того, часть средств передадут в консолидированные бюджеты областей и Минска.

Как ожидается, доходы республиканского дорожного фонда в 2020 году составят 616 млн рублей.
Это Интересно
Авто
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.