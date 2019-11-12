Средства дорожного сбора пойдут выплату кредитов на МКАД-2

Средства дорожного сбора в 2020 году пойдут на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам на МКАД-2. Об этом говорится в проекте закона о республиканском бюджете на 2020 год, который опубликован на сайте министерства финансов.

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Также средства от госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к дорожному движению пойдут на строительство, реконструкцию и ремонт республиканских дорог. Кроме того, часть средств передадут в консолидированные бюджеты областей и Минска.

Как ожидается, доходы республиканского дорожного фонда в 2020 году составят 616 млн рублей.