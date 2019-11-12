Житель Мостовского района выращивал для племянника марихуану

Житель Мостовского района долгое время выращивал у себя на даче марихуану. Установить это помогло задержание с наркотиком двух молодых людей 1994 года рождения. Оказалось, что "траву" им передал дядя одного из них, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

У мужчины дома нашли три куста растений, которые находились на сушке, баночки с измельченной марихуаной, удобрения и приспособления для курения. По словам задержанного, марихуану он давал племяннику, чтобы отбить у него желание употреблять более опасные вещества.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 328 УК, молодых людей - по части 1 статьи 328 УК. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby