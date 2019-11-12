Суд оштрафовал задержанных в Куропатах активистов

Четыре активиста, задержанные вечером 3 ноября у ресторана «Поедем поедим» возле мемориала Куропаты, были оштрафованы судом Минского района. Их судили по статьям 17.1 и 23.4 КоАП за мелкое хулиганство и неподчинение милиционерам.

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Так, Валерий Рябцев и Виталий Тригубов были оштрафованы на 40 базовых величин (1020 рублей) каждый. Лидер Молодого фронта Денис Урбанович получил штраф в 65 базовых (1657,5 рубля), а его брат Максим – в 20 (510 рублей).

Вечером 3 ноября около ресторана «Поедем поедим» было задержано шесть человек: кандидат в депутаты от БХД Дмитрий Казакевич, активисты Максим и Денис Урбановичи, Виталий Тригубов, Валерий Рябцев, а также несовершеннолетний Илларион Трусов. Активисты заявляют, что их избили.