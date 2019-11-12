8 ноября состоится грандиозное событие посвященное Всемирному Дню Пианиста!

8 ноября начиная с 10-00 до 20-00 в холе ТЦ «Корона-Замок» (напротив гипермарктета Корона) пройдет мероприятие «Свободное пианино», приуроченное к празднику «Всемирный День Пианиста»

На протяжении 8ми часов любой желающий сможет поиграть на ТОПОВОМ ПИАНИНО от Casio (на котором в свое время играл сам Дмитрий Маликов).

Также каждые полчаса запланировано выступление профессиональных музыкантов!! Таких как: солист Белгосфилармонии - Александр Поляков, пианист-композитор - Михаил Оргиш, Заслуженный артист РБ - Александр Солодуха, пианист, лауреат международных конкурсов, аранжировщик Денис Петрович Рутгерс, а также.. композитор Дмитрий Жур и группа "Музыка со Смыслом", талантливый музыкант и исполнитель Сергей Доливеля и другие..

Так что если хотите послушать хорошую фортепианную музыку, зарядиться позитивными эмоциями и просто пообщаться с единомышленниками.. присутствовать Вам нужно обязательно!

В качестве приятного бонуса запланирован розыгрыш подарков от компании Casio для самых активных участников.

Вход свободный) Приходите!

Адрес: пр-т. Победителей 65, Минск