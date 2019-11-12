Ноябрь. Джаз. Берлин-Минск

Уже вторую осень подряд лучшие немецкие и белорусские музыканты собираются на минской сцене с единой целью: погрузить слушателей в магическую атмосферу XJAZZ!

С 8 по 10 ноября популярные среди минчан площадки станут пространством для XJAZZ Minsk 2019. Фестиваль принесет в столицу дыхание Берлина, объединив на эти три выходных дня джаз и фанк, блюз и соул, электронную и неоклассическую музыку.

Фестиваль XJAZZ был придуман известным немецким композитором, трубачом и пианистом Себастьяном Студницким и стартовал в 2014 году. За 5 лет своего существования XJAZZ получил статус культового события и завоевал признание и любовь публики в Турции, России, Польше, Израиле, Франции и Беларуси.

Билеты:

https://www.kvitki.by/rus/search:xjazz/

https://www.ticketpro.by/rasshirennyj-poisk/?event_or_artist=xjazz

Справки:

+375 29 3 210 610

8 ноября в 20:30 @"Дворец Искусства" ул. Козлова, 3

Открытие «XJAZZ Minsk 2019»

Открытие «XJAZZ Minsk 2019» в полной мере отразит дерзкую концепцию фестиваля. Программа вечера построена на новаторской идее контакта и взаимодействия разных музыкальных цивилизаций – академической, джазовой и клубной. Нас ждет три захватывающих тура, в интерпретационном космосе которых неизбежно открытие новых галактик! Современная классика в первом туре будет представлена пианисткой Дашей Мороз и импровизацией джазмена Константина Горячего на исполненные Дашей пьесы. Струнный квартет и его участники – Никита Кравец, Александра Качицкая, Марина Новак и Марина Зеленина – станут героями второго тура. В музыкальное путешествие третьего тура Вас пригласит ансамбль PUKST/PAFNUTY/GONTARENKO/ TSIABUT. Настоящим сюрпризом, завершающим каждый из трех туров, станет сет от модного минского диджея, который явится своего рода интерпретацией прозвучавшей в турах музыки. За сплетение академических и джазовых музыкантов в одно целое с современной гитарной, электронной и шумовой сценой выступит городская культурная активистка и меломанка DJ Pogodina и берлинские гости Себастьян Студницкий (труба), Бодек Янке (перкуссия), Фабия Мантвилл (саксофон).

Все музыканты – лауреат многочисленных международных конкурсов и одна из ведущих пианисток Беларуси Даша Мороз, джазовый пианист-виртуоз, композитор и аранжировщик Константин Горячий, скрипачи Дмитрий Юхневич и Александра Качицкая, альтистка Марина Зеленина, виолончелист Никита Кравец –

известны своим участием в оригинальных творческих проектах, объединяющих разные виды современного искусства. В команду PUKST/PAFNUTY/GONTARENKO/ TSIABUT, специально собранную для участия в XJAZZ Minsk 2019, вошли самые эксцентричные представители современной белорусской культуры: альтернативный музыкант, художник и радиоведущий Сергей Пукст, артисты оркестра Большого театра Беларуси, музыканты-экспериментаторы Пафнутий Кузюкян (медные духовые инструменты) и Диана Гонтаренко (флейта), а также Роман Тябут (акустические и электронные ударные инструменты). Все они являются участниками многих нетрадиционных арт-проектов, всегда четко и естественно вписываются в любую музыкальную ткань. Их творческий девиз «Найти, поймать, ощутить» как нельзя лучше соответствует духу фестиваля.

Героями Второго дня (9 ноября в 19:00 @ОК16, ул. Октябрьская, 16) XJAZZ Minsk 2019 станут известные немецкие музыканты, объединяющие в своем творчестве несколько различных музыкальных миров – от джаза и фолка до минималистической классики и электроники.

Композитор, дирижер и солистка (вокал, саксофон) Фабия Мантвилл (Fabia Mantwill) исполнит произведения, написанные ею специально для знаменитого «Metropole Orkest». Этот совместный проект уже был представлен публике в 2018 году в одном из самых престижных залов мира Elbphilharmonie (Гамбург). В Минске Фабия выступит в сопровождении Equilibrium Orchestra, который объединит в этот вечер лучших белорусских музыкантов классического и джазового направлений, а также немецких гостей.

Себастьян Студницкий (Sebastian Studnitzky) – бесспорный лидер в альтернативном джазовом движении Европы, основатель и художественный руководитель фестиваля XJAZZ Berlin, композитор, трубач и пианист, «эстет звука» – привезет в Минск свой новый сольный проект «Studnitzky/KY solo», уже оцененный европейской публикой и критиками как очередной творческий прорыв.

Утро третьего фестивального дня (10 ноября в 11:00 @ОК16, ул. Октябрьская, 16) будет полностью посвящено детям. XJAZZ Minsk 2019 приветствует самую любимую и взыскательную детскую аудиторию и с огромным удовольствием и волнением представляет программу XJAZZ for Kids. В это воскресное утро джазовые стандарты прозвучат свежо и непринужденно. Солируют - юные вокалисты, воспитанники «Школы современного вокального искусства Вероники Яновской». Курируют - мэтры джаза: Игорь Сацевич (бас-гитара), Константин Горячий (клавиши), польский барабанщик и перкуссионист из Берлина Бодек Янке (Bodek Janke).

На заключительном концерте (10 ноября в 19:00 @ОК16, ул. Октябрьская, 16) фестиваля барабанщик и перкуссионист Бодек Янке (Bodek Janke). (Варшава - Нью-Йорк - Берлин) представит свой программу Global.Dance.Kulture. Этот необыкновенный сценический спектакль, объединяющий музыку Восточной Европы, Балкан, Индии, Африки с характерными элементами современного джаза, уже побывал во многих европейских городах и получил восторженные отзывы. К Global.Dance.Kulture присоединятся любимые минчанами белорусские музыканты – Игорь Сацевич (бас-гитара), Игорь Лютый (саксофон), Саша Захарик (вокал), Дмитрий Бударин (тромбон).

Продолжат вечер пионеры нового белорусского соула – минская группа Dee Tree, чей дебютный альбом «All Is 111» увидел свет в июне этого года.

Кульминацией заключительного концерта XJAZZ Minsk 2019 станет выступление джазового коллектива из Берлина Bobby Rausch Trio, которое удивит даже самую искушенную публику гармоничным взаимодействием джаза с хип-хопом, цифрового с аналоговым, подготовленного с импровизационным.

Творческая инициатива XJAZZ Minsk 2019 осуществляется в партнерстве с Проектом Европейского Союза – MOST, компанией «Регула», СП «Pernod Ricard Minsk», центром «Новая Культурная Инициатива», а также благодаря информационной поддержке Посольства Федеративной Республики Германия и энтузиазму основателей крупнейшего европейского джазового фестиваля XJAZZ и белорусских соорганизаторов – концертного агентства «Equilibrium ARTS».