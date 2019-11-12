Румас заявил о критически низкой производительности в госсекторе

Ситуация в экономике Беларуси не устраивает правительство. Об этом премьер-министр Сергей Румас заявил на заседании Совета министров 5 ноября. По его словам, до конца года остается меньше двух месяцев, и времени для задействования резервов, крайне мало.

«Оценка работы отдельных государственных органов отражена в протокольной записи, как и меры дисциплинарного воздействия к их руководителям», – сказал он, сообщили в правительстве.



Сергей Румас отметил, что не выполнены важнейшие параметры по росту производительности труда и экспорту, отстает от прогноза и темп роста ВВП, что «обусловлено отрицательной динамикой в ключевых отраслях экономики».



Премьер также потребовал разобраться в ситуации на предприятиях с низкой зарплатой. По его словам, с предприятиями, где зарплата была ниже 400 рублей, уже почти разобрались. Следующий этап – разобраться с предприятиями, где средняя зарплата ниже 500 рублей.



«Если не будет подвижек, правительство по итогам года внесет главе государства предложения об освобождении от занимаемых должностей ответственных лиц», – сказал глава правительства.



Кроме того, премьер-министр потребовал устранить разрыв между темпами роста производительности труда и зарплаты. В целом, отметил он, в государственном секторе Беларуси критически низкая производительность труда.



Также правительство обеспокоено растущим импортом продовольствия.



Касательно реализации ключевых инвестпроектов, премьер напомнил глава госорганов о персональной ответственности за своевременное завершение всех важнейших проектов, обеспечение их эффективной работы и выход на проектную мощность.