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05. 11. 2019

Румас заявил о критически низкой производительности в госсекторе

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас

Ситуация в экономике Беларуси не устраивает правительство. Об этом премьер-министр Сергей Румас заявил на заседании Совета министров 5 ноября. По его словам, до конца года остается меньше двух месяцев, и времени для задействования резервов, крайне мало.

«Оценка работы отдельных государственных органов отражена в протокольной записи, как и меры дисциплинарного воздействия к их руководителям», – сказал он, сообщили в правительстве.

Сергей Румас отметил, что не выполнены важнейшие параметры по росту производительности труда и экспорту, отстает от прогноза и темп роста ВВП, что «обусловлено отрицательной динамикой в ключевых отраслях экономики».

Премьер также потребовал разобраться в ситуации на предприятиях с низкой зарплатой. По его словам, с предприятиями, где зарплата была ниже 400 рублей, уже почти разобрались. Следующий этап – разобраться с предприятиями, где средняя зарплата ниже 500 рублей.

«Если не будет подвижек, правительство по итогам года внесет главе государства предложения об освобождении от занимаемых должностей ответственных лиц», – сказал глава правительства.

Кроме того, премьер-министр потребовал устранить разрыв между темпами роста производительности труда и зарплаты. В целом, отметил он, в государственном секторе Беларуси критически низкая производительность труда.

Также правительство обеспокоено растущим импортом продовольствия.

Касательно реализации ключевых инвестпроектов, премьер напомнил глава госорганов о персональной ответственности за своевременное завершение всех важнейших проектов, обеспечение их эффективной работы и выход на проектную мощность.
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