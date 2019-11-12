Рита Дакота спела свой хит на белорусском

Рита Дакота выложила в Инстаграм видео, где поет свой хит «Спички» на белорусском языке и приглашает на концерт в Минске, который состоится 17 декабря в Prime Hall.

«Любимая Беларусь, любимый Минск! Я очень скоро к вам приеду», – говорит она в конце видео, анонсируя будущее выступление, на котором прозвучат лучшие песни и свежие хиты. А в самом посте певица с юмором назвала себя «бульбой». Под ним уже идет активное обсуждение.

Изначально белорусская версия песни «Спички» была создана в 2009 году для проекта «Тузін. Перазагрузка». Перевод сделал поэт Глеб Лободенко.

Рита Дакота заявила о себе в рамках телевизионного проекта «Фабрика звезд – 7», затем развив успех в качестве самостоятельной артистки и популярного сонграйтера. Первый сольный концерт певицы в Минске год назад прошел с аншлагом.

РИТА ДАКОТА

17 декабря – Минск, Prime Hall – 20:00

Билеты: 52-92 руб.

Продажа: Chg.by, Ticketpro.by

Инфолиния: (029) 389 86 16