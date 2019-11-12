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05. 11. 2019

Более 4 тыс. единиц одежды «забыл» заявить российский перевозчик

Пункт пропуска "Котловка" Автор фото: Виктор Кравчук Источник фото: Telegraf.by

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз одежды стоимостью свыше 100 тыс. рублей. Об этом Телеграфу сообщили в ГТК.

Движение фуры MAN приостановили в пункте пропуска «Котловка». Исходя из сведений, представленных водителем российской фирмы-перевозчика, в автомобиле следовал сборный груз: краны, клапаны, насосы, датчики, части оборудования и другое.

Транспортное средство направлено на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса и дальнейший досмотр, в результате которых установлено, что в грузовом отсеке находится более 4 тыс. единиц различных предметов одежды.

Cведений о таком товаре в представленных документах не было, вместе с тем таможенники обнаружили еще один комплект документов, спрятанных от таможенного контроля, в которых и значилась данная одежда.

Согласно товароведческой экспертизе, на которую товар направлен в Белорусскую торгово-промышленную палату, стоимость товара составила более 100 тыс. рублей.

По факту недекларирования Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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