Исследование: «Битрикс24» занял первое место на рынке CRM в Беларуси

Сервису принадлежит 40% рынка*.

По результатам исследования**, 71% компаний в Беларуси использует цифровые технологии для автоматизации работы. Из них — 55% установили учетные программы (например, бухгалтерский софт), еще 10% респондентов внедрили CRM-системы, оставшиеся 6% используют самописное ПО.

Опрос показал, что регионы внедряют системы для автоматизации медленнее, чем в Минске, и предпочитают самописный софт. В столице Беларуси более половины компаний (53%) выбирают готовое ПО.

31% белорусских организаций знает о CRM. С этим инструментом знакомы 28% фирм со штатом сотрудников до 10 человек. Среди крупных предприятий от 200 сотрудников показатель осведомленности — 36%. Самый высокий уровень узнаваемости инструмента показали респонденты из ИТ-компаний и сферы оптовой торговли.

Наиболее популярные функции CRM, которые использует бизнес: сбор и хранение информации, повышение эффективности менеджеров, автофиксация электронных заявок, планирование работы, отслеживание KPI.

31% опрошенных считает, что CRM помогает в ежедневной работе рядовому персоналу. 18% признали пользу инструмента для руководителей отделов. Еще 13% ответили, что сервис важен для топ-менеджеров.

Эксперты аналитического центра «Битрикс24.Беларусь» рассказали, что это ПО больше всего востребовано у крупных предприятий. Как правило, такие фирмы обслуживают от 500 клиентов. В 70% таких компаний есть отдел продаж, в 53% – отдел маркетинга. 36% компаний имеют в штате программистов.

Согласно результатам исследования, «Битрикс24» не только самая используемая*** (40% рынка внедрений), но и наиболее узнаваемая CRM-система в Беларуси. 13% всех респондентов спонтанно назвали ее, отвечая на вопрос «Какие CRM вы знаете?». По этому показателю продукт опережает ближайшего конкурента более чем в два раза.

«Наше исследование показало – уже более 100 тыс. белорусских компаний так или иначе использует современные технологии, которые ускоряют работу предприятия, помогают ему повышать прибыль и создавать новые рабочие места, – комментирует Полина Ганкович, директор компании-резидента ПВТ «Битрикс24». – 67% из компаний, которые внедрили CRM-системы, сделали это в течение трех последних лет. Мы считаем, что это результат государственной поддержки цифровизации экономики».

Опрос проводился в Минске и крупнейших городах Беларуси с 8 по 20 августа 2019 года. В исследовании приняло участие 938 компаний из разных сфер бизнеса. Опрашивались руководители предприятий или их подразделений.

*У 10% реcпондентов установлена CRM от вендоров. 4% внедрений, то есть 40% этого рынка, принадлежит «Битрикс24».

**Исследование проводилось компанией SATIO, которая входит в состав Civitta group – крупнейшего независимого консалтингового холдинга в Восточной Европе.

***Рейтинг продуктов на рынке CRM от вендоров:

1 - Битрикс24

2 - 1С, 1С:CRM

3 - amoCRM

4 - Мегаплан

5 - Terrasoft, bpmonline

6 - SalesForce

7 - Microsoft Dynamics CRM

8 - SAP

9 - Retail CRM

10 - Элма