Всемирный день женского предпринимательства в четвертый раз пройдет в Беларуси

22 ноября в Беларуси пройдет Всемирный день женского предпринимательства. Тема этого года – “Сила роста”. Вместе с участницами спикеры из Беларуси, Германии и США обсудят, что нужно современной женщине для развития себя и своего дела, как растить бизнес и команду с заботой о себе и других. Программа и билеты уже доступны на сайте мероприятия.

День женского предпринимательства (WED) ежегодно отмечается во всем мире и является крупнейшим массовым движением, посвященным поддержке и расширению прав и возможностей женщин. WED ставит целью вдохновить и поощрить женщин осуществлять свои предпринимательские мечты.

“Когда ты видишь, что женщины по всему миру объединились по одной причине, – это вдохновляет, – говорит Венди Даймонд, основательница и президент WED. – Вложив свое время, усилия и ресурсы в День женского предпринимательства они не только празднуют, но поддерживают и расширяют возможности женщин в бизнесе более чем в 100 странах, а также способствуют глобальному объединению”.

В каждой стране у Дня женского предпринимательства есть официальные амбассадоры, которые создают локальные сообщества для женщин-предпринимателей и помогают им развивать себя и свое дело. В Беларуси это Юлия Малькова, основательница некоммерческой организации ProWomen By*.

“Я рада, что уже в четвертый раз Беларусь присоединится к глобальному движению WED, – делится Юлия Малькова, Амбассадор WED в Беларуси. – Во всем мире WED – способ привлечь внимание к достижениям женщин и их вкладу в развитие экономики. Мы надеемся, что это событие станет источником вдохновения для тех, кто занимается бизнесом или только задумывается о том, чтобы начать”.

В этом году кроме основного саммита WED в течение недели с 18 по 23 ноября пройдут дополнительные мероприятия, посвященные развитию бизнеса. Следить за обновлением программы WED можно на сайте prowomen.by и в социальных сетях VK, FB, Instagram.

Увидеть полную программу Всемирного дня женского предпринимательства и купить билет по ранней цене можно на сайте: http://prowomen.by/wed-belarus-2019/