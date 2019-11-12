ProWomenBy запускает онлайн-курс для предпринимательниц Беларуси

С 6 по 25 ноября предпринимательницы Беларуси могут пройти бесплатный онлайн-курс по продвижению себя и своего дела. К участию приглашают женщин, которые планируют развивать бизнес путем собственной экспертизы и личного бренда, но не знают с чего начать или не хватает профессиональной уверенности.

Онлайн-курс состоит из 9 практических воркшопов. Участницы определят свои экспертные стороны, смогут увереннее чувствовать себя во время публичных выступлений, научатся правильно реагировать на критику и не бояться ее. Отдельный блок занятий посвящен личному бренду, лидерству, харизме лидера. Предпринимательницы узнают о принципах взаимодействия с медиа, как выглядеть в кадре профессионально; составят список тем для будущих публикаций и напишут тексты, которые охотно опубликуют СМИ.

Чтобы получить доступ к материалам надо оставить заявку на сайте

«По статистике женщины представлены в меньшинстве среди спикеров бизнес-мероприятий и героев публикаций по темам политики, экономики, управления. Программа курса построена так, чтобы дать участницам инструменты, которые помогут им стать более видимыми в публичном и медиа пространстве. Это поможет привлечь внимание к бизнесу, найти новых клиентов и начать зарабатывать больше, ― отмечает Юлия Малькова, руководитель проекта ProWomenBy. ― Курс состоит из лекций и дополнительных материалов: чек-листов, рабочих тетрадей, домашних заданий. Для 50 участниц, которые первыми пройдут все модули до 25 ноября, мы организуем выпускной. Надеемся, это будет стимулом пройти курс быстрее».

Спикеры курса:

Яна Гурская и Катя Шкор, основательницы IT PR Агентства «Огромный Потанцевал».

Татьяна Путятина, психолог, консультант по профориентации и личностному развитию, практикующий HR-консультант.

Анна Ядловская, smm-специалист, автор телеграм-канала odinpost, соосновательница мастерской lihtars.by

Валентина Чекан, соосновательница и директор по учебной работе IT Princess Академии, спикер-коуч проекта TEDx Minsk, преподаватель, бизнес-консультант и ментор.

Оксана Князева, учредитель бюро стильного маркетинга и личного бренда KnyazevaBridge, обучающий консультант. Тьютор Королевского института маркетинга (Великобритания) CIM.

Александра Бутор, сценарист, режиссер-постановщик, член Белорусского союза кинематографистов, продюсер, директор кинокомпании «Территория кино».

Онлайн-курс по продвижению себя и своего дела ― это короткая версия курса OUT LOUD, созданного ProWomenBy при поддержке Программы малых грантов посольства США в Республике Беларусь. Программа курса рассчитана на женщин, которые хотят заявить о себе как экспертах и научиться продвигать свой бизнес с помощью профессиональных статей, интервью и публичных выступлений.

ProWomen By — некоммерческая организация, созданная для поддержки женского предпринимательства в Беларуси.