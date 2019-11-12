На большие выходные белорусская таможня будет работать в усиленном режиме

Накануне ноябрьских выходных в республиканских пунктах таможенного оформления Беларуси организованы дополнительные рабочие места должностных лиц таможенных органов, увеличено количество сотрудников в дежурных сменах. Об этом Телеграфу сообщили в ГТК.

Проведены необходимые переговоры с контролирующими службами сопредельных государств об оперативном реагировании в случаях нештатных ситуаций.

В 2019 году объемы товаров, перемещенных через таможенную границу, выросли почти на 900 тыс. тонн по сравнению с таким же периодом прошлого года.