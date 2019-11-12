Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Беларусь) Сергея Суслопарова с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым

Председатель Правления банка ВТБ (Беларусь) Сергей Суслопаров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев на встрече в Минске обсудили перспективы развития сотрудничества.

Сергей Суслопаров сообщил о том, что Наблюдательным советом ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) принято решение о выделении финансовых средств на восстановление шести колоколов звонницы Свято-Успенского Жировичского Ставропигиального мужского монастыря. Шесть колоколов будут изготовлены на «Воронежском колокололитейном заводе Анисимова», а вес самого большого из них составит 4,2 тонны.

Это решение принималось в тесном взаимодействии с наместником Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря, Архиепископом Новогрудским и Слонимским, Владыкой Гурием.

Дмитрий Мезенцев выразил искреннюю благодарность Председателю Совета директоров банка ВТБ (Беларусь) Денису Бортникову за положительное решение о финансировании реставрационных работ. Посол подчеркнул особую значимость для Русской православной церкви, Белорусского экзархата, православных христиан Беларуси и России предстоящих торжеств по случаю 500-летия основания Успенского Жировичского монастыря и 550-летия с момента явления чудотворной Жировичской иконы Божией Матери.

Участники встречи подтвердили готовность к продолжению совместной работы по реализации ряда социальных проектов.