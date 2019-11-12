Нацбанк снижает ставку рефинансирования

С 20 ноября ставка рефинансирования Нацбанка Беларуси снижается с 9,5% до 9% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 10,75% до 10% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8,25% до 8% годовых. Об этом Телеграфу сообщили в Нацбанке.

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Соответствующие решения приняты 6 ноября 2019 года.

В Нацбанке отметили, что в третьем квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре составила 5,3%, формируется согласно прогнозным оценкам Национального банка. Ожидается, что в конце 2019 года и в 2020 году инфляция будет находиться вблизи 5%.

Указанное снижение ставок по кредиту и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков до 2 процентных пунктов. Затем эти ставки будут изменять одновременно со ставкой рефинансирования на соответствующую величину.