Пользователи Одноклассников получили доступ к статистике своих страниц

Социальная сеть Одноклассники открыла статистику профилей пользователям. Теперь они смогут узнать, какой контент вызывает наибольший интерес у друзей. С помощью нового инструмента личным профилям будут доступны такие же возможности аналитики, как и группам и верифицированным страницам звезд, которые ранее получили доступ к статистике.

Среди показателей, которые статистика позволяет отслеживать в пользовательских профилях — охват, то есть количество человек, увидевших пост, география друзей, их действия (просмотры, классы, комментарии, репосты, переходы на страницу). С помощью данных статистики также можно увидеть, какой контент набирает больше всего просмотров среди записей, фото и видео.

Статистика в пользовательских профилях будет полезна, в том числе, людям, занимающимся продвижением своего бизнеса с помощью страницы в ОК. С ее помощью можно понять, как пользователи реагируют, и делать больше постов, которые нравятся аудитории и привлекают новых клиентов. Кроме того, начинающие авторы и пользователи, создающие уникальный контент, глядя на статистику, смогут понять, что интересно их читателям.

Данные статистики начнут собираться после активации инструмента в разделе «Настройки». Статистика доступна пользователям, у которых в друзьях больше 100 человек. Доступ к данным можно получить на всех платформах: в веб-интерфейсе ОК, в мобильной версии соцсети и в приложениях для iOS и Android.

Одноклассники активно развивают инструменты для продвижения личных профилей. Ранее в ОК заработала система продвижения страниц известных артистов, общественных деятелей и блогеров, а также статистика для групп и верифицированных пользователей, отмеченных синей галочкой. Соцсеть также запустила рекламный кабинет, который позволяет авторам контента и всем пользователям найти свою аудиторию в соцсети.