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07. 11. 2019

«Аэроэкспресс» поддержит Премию «Время инноваций - 2019» в Баку

Российская транспортная компания «Аэроэкспресс» выступит партнером IX ежегодной Премии «Время инноваций», вручаемой за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.

Номинация «Путешествие в 1 клик», учрежденная компанией «Аэроэкспресс» призвана выявить лучшую онлайн-платформу для планирования путешествий. Победитель среди компаний, подавших заявки на участие в номинации, будет определяться по следующим критериям:

  • Инновационный подход к развитию цифровых каналов
  • Наличие возможности оплаты дополнительных сервисов бонусами программы лояльности
  • Наличие партнерских программ с финансовыми организациями
  • Персонализированное предложение для корпоративных клиентов

«Для нас давно стало привычным, что бронировать отель и авиабилеты мы можем онлайн. Но помимо этого, путешествие состоит ещё из множества деталей, которые требуют заблаговременного планирования: трансфер в аэропорт, страховка, экскурсии и многое другое. Возможность приобрести сразу несколько сервисов в рамках одной онлайн-платформы – это отличный способ не только сэкономить время, но и не забыть ничего важного в предстоящей поездке. Поэтому мы решили выделить самую удобную цифровую площадку для планирования путешествий, с наиболее полным комплексным предложением для своих клиентов», – прокомментировала решение об учреждении специальной номинации заместитель генерального директора компании «Аэроэкспресс» Яна Шеметова.

Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года с целью выявления и поощрения лучших инновационных продуктов и проектов, тиражирования положительного опыта и стимулирования компаний к поиску новых прогрессивных решений. В числе членов Экспертного совета Премии – представители крупного бизнеса, профессиональных и общественных объединений, органов государственной власти.

Заявки на участие в номинации «Путешествие в 1 клик» принимаются до 29 ноября 2019 года.

Официальный сайт Премии и Форума «Время инноваций» – novpro.org

 
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