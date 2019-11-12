Делегация музея-заповедника «Несвиж» посетила Сардинию

4-8 ноября Кальяри (Сардиния, Италия), в рамках проекта международного сотрудничества MOST, с официальным визитом посетила делегация Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» во главе с директором Сергеем Климовым, которая также включала Наталью Жерко, заместителядиректора, и Владимира Королёнка, научного секретаря.

Белорусские специалисты посетили археологический и исторической комплекс «Су-Нуракси-ди Барумини», который в 1997 году был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: данный комплекс памятников нурагской культуры представляет собой настоящий замок, возведенный около 1500 лет до нашей эры, и является важным свидетельством того, как доисторическое сообщество могло самым творческим и передовым образом использовать материалы и строительные методы своего времени.

Важность данного визита заключается в налаживании прямых профессиональных контактов руководителей уникальных музейных комплексов Сардинии и Беларуси, которые относятся к наследию ЮНЕСКО. Так, белорусские специалисты, пообщавшись со своими итальянскими коллегами, смогли поближе познакомиться с их подходом в организации музейного дела, к маркетинговому продвижению их продукта, а также стратегическому планированию музейных инициатив в целом. Представители итальянской стороны также выразили интерес по отношению к Несвижу, впоследствии чего было принято решение об обратном визите делегации из Италии в начале следующего года, в ходе которого будет возможность подписать протокол о сотрудничестве.

Однако есть ещё один мотив состоявшейся поездки: общее историко-архитектурное наследие Беларуси и Сардинии, воплощённое благодаря работам выдающегося иезуитского итальянского архитектора Джованни Мария Бернардони.

Перед тем как приехать в Беларусь, Бернардони с 1578 по 1583 г. жил и работал на острове Сардиния, где в городах Кальяри, Сассари, Иглезиасе сохранились уникальные архитектурные комплексы, возведённые под его руководством.

После пребывания на Сардинии, Бернардони приехал по приглашению Николая Христофора Радзивилла Сиротки в Несвиж в 1586 году и остался здесь на 13 лет. Костёл Божьего Тела и Несвижский замок, в строительстве которых он принимал участие, сегодня включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Таким образом, имя Бернардони и его архитектурное наследие уже более четырёх веков связывают Сардинию и Беларусь. Можно сказать, что имя данного архитектора стало своеобразным «культурным мостом», ещё больше укрепляющим культурное сходство двух стран и двустороннее взаимодействие.

7 ноября, при участии белорусских специалистов и историка сферы искусства Джорджо Пеллегрини, состоялся научный семинар, посвящённый осмыслению архитектурного наследия Бернардони и его вкладу в культурный облик городов.

Место его проведения, конференц-зал военного учреждения, которое раньше было самым старым военным госпиталем Италии - также выбрано не случайно: здание изначально было возведено как новициат иезуитов и проект по его постройке принадлежит самому Бернардони

Во время семинара также работала фотовыставка «Деятельность Бернардони в Беларуси и Национальный музейный комплекс г. Несвижа». Данная выставка дала возможность посетителям ознакомиться с архитектурным достоянием Несвижа, она продолжает работать также и после окончания семинара: по инициативе Почётного Консульства Беларуси, экспозиция будет размещена в художественных лицеях Сардинии.

Кроме того, с большим интересом публикой было встречено выступление Татьяны Сыровежкиной, которая очаровала итальянских зрителей виртуозной игрой на цимбалах.