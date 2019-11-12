Корону вице-мисс с конкурса «Мисс Мира Plus Size» в Беларусь везёт бизнес-леди из Гомеля Наталья Колесникова

Поздним вечером 9 ноября стали известны имена победительниц «Мисс Мира Plus Size», который в этом году прошёл в Киеве. Гомельчанка Наталья Колесникова вошла в TOP FIVE и привезла в Беларусь корону вице-мисс. Титул «Мисс экстравагантность» получила Инга Булицкая, титул «Мисс творчество» достался Виктории Клевец, её пластический этюд с мечом был признан лучшим творческим номером на конкурсе.

Лично поддержать участниц на финале пришли сотрудники посольства Республики Беларусь в Украине. В том числе – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Игорь Сокол.

В 2019 за первую корону с белорусскими участницами конкурировали девушки из Бразилии, Украины, России, Латвии, Индии, Нидерландов, Бельгии, Суринама и Сингапура. Первое место разделили участницы из Бразилии и Суринама.

Интересно, что в TOP FIVE вошла ещё одна белоруска – Екатерина Лаздовская, которая представляла Латвию. Девушка родилась в Глубоком Витебской области. Когда ей было 2 года, семья переехала в Латвию. В 2009 году в Беларусь вернулась мать Екатерины, но сама девушка осталась, поскольку в Латвии у неё были семья и ребёнок. Однако Беларусь Екатерина посещает часто, поскольку ведёт тут бизнес (сеть салонов красоты в Глубоком) и навещает близких.

Как проходил конкурс в Киеве

В чём заключалась миссия проекта и кто работал над образами белорусской команды

Конкурс проходил в несколько этапов, среди которых были видиовизитки, дефиле, выходы в тиарах, творческие номера и даже фотосессия в купальниках.

Жюри оценивало не только внешность конкурсанток. Под пристальным вниманием были миссии девушек, которые они транслируют через участие в конкурсе, жизненные ценности, навыки самопрезентации и личные истории.

«‎"Мисс Мира Plus Size‎" – больше, чем просто конкурс красоты. – Говорит Национальный директор проекта в Беларуси Евгения Тюленева. – Задачей организаторов является расширение рамок понятия красоты современной женщины: амбициозной, сексуальной, спортивной и успешной. И, судя по отклику, который мы увидели за последние месяцы в разных странах, можно с уверенностью сказать, насколько актуальным для миллионов людей является этот проект».

Проект стал резонансным и для белорусского медиапространства. Благодаря поддержке журналистов и лидеров мнений, всего за несколько месяцев совокупный охват новостей о конкурсе и его участницах превысил 9 000 000 человек. А фотосессии с участницами сделали самые популярные глянцевые фотографы страны Слава Поталах (https://www.instagram.com/potalakh) и Роман Калиновский (https://www.instagram.com/kalinovskiy_roman).

Особой гордостью проекта стала команда, которая трудилась над подготовкой участниц – удалось собрать настоящих звёзд индустрии. Так шеф-стилистом белорусской делегации стала эксперт по стратегическому имиджу Екатерина Гордеева (https://www.instagram.com/_katerina_gordeeva). Команду парикмахеров и визажистов для подготовки к этапам и фотосессиям в Минске возглавил эксперт-парикмахер и совладелец компании «Космосистемс» Евгений Шатохин (https://www.instagram.com/yauhen).

Одной из задач было представить на международном конкурсе белорусские бренды, чтобы показать их всему миру. Например, ткани для пошива вечерних платьев на мотив национального костюма и сувениры для обмена подарками-символами стран-участниц предоставил ОАО «Моготекс». А над нарядами трудились топовые дизайнеры Беларуси.

Одной из авторов вечернего платья на мотив национального костюма стала Лидия Баринова, создатель бренда Jennylis (https://www.facebook.com/lidia.barinovaa). Платья для финала шили Екатерина Айат (https://www.instagram.com/wedding_hk_dress) и Наталья Ляховец (https://www.instagram.com/lyakhovets), наряды от которой носят Полина Гагарина, Лолита Милявская, Анфиса Чехова и другие звёзды.

«У нас в стране много талантливых дизайнеров и компаний, которые делают очень качественные вещи. – Продолжает Евгения Тюленева. – Международный конкурс, о котором писали от СНГ до стран Азии и Латинской Америки был прекрасной возможностью показать их работы всему миру».

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Целью белорусской команды в 2019 году был в первую очередь социальный аспект. Ведь до сих пор стройные женщины воспринимаются более успешными, а на полных навешивается ярлык лентяек распустивших себя.

Состав белорусской команды в этом году доказал обратное. Нашу страну представляли потрясающе успешные женщины: Главный государственный налоговый инспектор, востребованная дизайнер, бизнес-леди с проектами в самых разных областях бизнеса. Все они сделали себя сами. Надеемся, их пример вдохновит белорусских женщин, которые комплексуют из-за своего тела, поверить в себя и начать жить уже сейчас, не откладывая достижения на момент, когда удастся похудеть.

«Мы прошли непростой, но интересный путь. – Говорит Наталья Колесникова, вице-мисс мира-2019. – Каждая из нас старалась сделать всё возможное, чтобы представить нашу страну достойно. И, конечно, я невероятно счастлива, что титул вице-мисс члены жюри присудили мне. Однако это не только моя заслуга – Национальный директор конкурса в Беларуси Евгения Тюленева приложила невероятные усилия, чтобы подготовить девушек к участию в Киеве, и собрала команду потрясающих специалистов. Работать с этими людьми было большой честью и огромным удовольствием».