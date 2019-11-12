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11. 11. 2019

Белорусы и россияне подрались на хоккейным турнире

Хоккеисты сборных Беларуси-U17 и России-U16 устроили массовую драку в первом периоде матча на Кубке Президентского спортивного клуба. Стычка началась после конфликта россиян с белорусскими форвардами, сообщили в Федерации хоккея Беларуси.

Драка случилась как раз во время смены составов, поэтому на льду одновременно было по две пятерки каждой из команд.

Сам матча Беларусь проиграла со счетом 0:6.

В итоге сборная Беларуси U17 заняла на турнире 3-е место вслед за Россией-U16 и Словакией U16. Латвия находится U17 на четвертой позиции.
Это Интересно
Хоккей
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