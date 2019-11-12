Национальная экспозиция Беларуси на выставке Import Expo в Китае

Национальная экспозиция Беларуси, в которой принимают 100 организаций и предприятий, представлена на одной из крупнейших выставок мира – China International Import Expo 2019, которая проходит в Шанхае с 5 по 20 ноября.

В церемонии открытия выставки Import Expo приняли участие Председатель КНР Си Дзиньпин, Президент Франции Эманюэль Макрон, члены правительства десятков стран. В выставке принимает участие более 3,5 тысяч организаций и предприятий из 155 стран мира.

В церемонии открытия белорусской экспозиции, которая состоялась 6 ноября, приняли участие Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республики Кирилл Рудый, губернатор провинции Ганьсу Тан Жэньцзянь, вице-губернатор провинции Шэньси Сю Датун, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, представители руководства государственных органов двух стран.

Официальная делегация ознакомилась с продукцией, разработками и услугами, представленными на национальном стенде Беларуси в рамках страновых экспозиций. Здесь свои павильоны представили более 50 стран, среди которых – Италия, Казахстан, Россия, Узбекистан, Франция. Белорусский стенд, расположенный в центральной части павильона, выполнен в виде масштабного макета здания Национальной библиотеки Беларуси.

Белорусская делегация также посетила стенды индустриального парка ”Великий камень“, организаций Министерства здравоохранения, Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, а также масштабную экспозицию продуктов питания, организованную концерном ”Белгоспищепром“, Министерством сельского хозяйства и продовольствия, а также облисполкомами.

В экспозиции также представлена инновационная нефтехимическая продукция, изделия из льна, целлюлозно-бумажные изделия, сельскохозяйственная техника, транспортные и логистические услуги.

Белорусская экспозиция расположилась в семи тематических павильонах и заняла площадь в размере 787 кв. метров, став одно из крупнейшей на выставке.

В первые дни работы выставки белорусскими предприятиями-участниками были подписаны контракты и соглашения на общую сумму свыше 150 млн. долларов. Большая часть из них – более 130 млн. долларов – подписаны в рамках бизнес-форума «Китай – Беларусь», который прошел 6 ноября в рамках национальной экспозиции. В мероприятии приняли участие заместитель Министра коммерции КНР (TBC) Юй Цзяньхуа, Вице-губернатор провинции Ганьсу Чжан Шичжэнь, члены белорусской официальной делегации, а также более 200 представителей китайского и белорусского бизнеса.

В рамках деловой программы экспозиции участники посетили производственные предприятия Шанхая и приняли участие в Форуме отраслевых экспонентов. На национальном павильоне прошли семинары, посвященные сельскохозяйственной и продовольственной продукции, нефтехимической отрасли, сфере услуг, инвестиционному потенциалу Беларуси, в которых участвовали более 30 производителей мясо-молочной, кондитерской, бакалейной продукции, нефтехимических предприятий и научных организаций.

Культурная программа экспозиции организована Министерством культуры Беларуси. На национальном павильоне для посетителей выставки выступал струнный квинтет ”Серенада“ и солисты Большого театра: Заслуженный артист Владимир Громов, лауреаты международных конкурсов Елена Синявская и Татьяна Третьяк.

Национальная экспозиция организована Белорусской торгово-промышленной палатой при поддержке и участии Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности, Министерства образования, Министерства культуры, Министерства транспорта и коммуникаций, Государственного комитета по науке и технологиям, Национальной академии наук Беларуси, концернов ”Белгоспищепром“, ”Беллесбумпром“, ”Белнефтехим“. Выставочным оператором выступает предприятие ”Белинтерэкспо“ БелТПП.

Инициативу о проведении выставки China International Import Expo высказал Председатель КНР Си Цзиньпин в мае 2017 года на форуме международного сотрудничества ”Один пояс и один путь“ в Пекине. Организаторами выставки стали Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая. 1-я международная выставка импорта China International Import Expo состоялась в 2018 году. Мероприятие посетили свыше 400 000 китайских и 6000 иностранных покупателей. Общая сумма заключенных соглашений и контрактов составила 57,8 млрд долларов США.