Одноклассники перезапустили музыкальный сервис с новой системой рекомендаций

Социальная сеть Одноклассники обновила сервис «Музыка» на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях, а также в приложениях ОК на iOS и Android. Новый сервис ОК получил улучшенную технологию рекомендаций треков, интеграцию музыкальных предпочтений друзей, а также новый дизайн и навигацию. Теперь пользователи получают как персональные музыкальные рекомендации на основе своих интересов, так и могут послушать треки, которыми делятся их друзья – для этого появилась отдельная музыкальная лента.

Ключевой технологией в новом сервисе стал улучшенный механизм рекомендаций, который формируется на основе технологии машинного обучения. Новый алгоритм позволяет точнее находить похожую музыку на ту, что ранее прослушал пользователь, анализирует большее количество характеристик треков и типов взаимодействия пользователей с ними. Например, умеет отличать треки по длине, качеству и уровню громкости записи. Благодаря этому новый музыкальный сервис предлагает слушателям в ОК более разнообразный контент и с большей вероятностью угадывает их музыкальные предпочтения.

Улучшенные алгоритмы оценивают потребление аудиофайлов из разных источников в соцсети и на основе полученных данных предлагают слушателю похожие композиции. Благодаря этому прослушивания рекомендуемых треков выросли в три раза. Пользователи также стали в 10 раз чаще добавлять треки из рекомендаций в свои плейлисты.

На новой музыкальной витрине появилось два вида рекомендаций: на главной странице в разделе «Популярное для вас» собран персональный плейлист на основе прослушиваний человека в соцсети, а в разделе «Моя музыка» рекомендуются треки, похожие на сохраненные песни и альбомы. Кроме того, в «Моей музыке» можно создавать собственные плейлисты, просматривать список приобретенных треков и историю прослушиваний.

Пользователям, которые ранее не слушали музыку в ОК, новая система рекомендаций предложит в вебверсии соцсети выбрать своих любимых исполнителей и на основе этого сформирует раздел «Для вас».

Также в веб-версии «Музыки» в ОК теперь доступна музыкальная лента друзей в разделе «Обновления». В блоке собраны все действия друзей, которые они совершали с музыкой. Например, в ленте отображаются не только те композиции, которые друзья добавили в раздел «Моя музыка» или оценили, но и записи на стене, которые содержат музыкальные треки. Раздел «Обновления» также поможет пользователю следить за музыкальными новинками любимого артиста: если человек подписан на исполнителя, его композиции тоже отобразятся в разделе.

Кроме того, в обновленном музыкальном сервисе появились инструменты для продвижения новых релизов: с помощью отдельного промо-блока на витрине пользователи смогут узнавать о новинках и самых актуальных треках российских и зарубежных артистов. Благодаря улучшенным алгоритмам рекомендаций новые релизы музыкантов мгновенно получают новую аудиторию.

Дизайн нового музыкального сервиса выполнен в светлых тонах, но для удобного использования в вечернее и ночное время слушатели могут включить темную тему, доступную во всех музыкальных разделах соцсети.